В ВСУ заявили об участии 413-го полка БПЛА в ударе по Брянску

В ракетном ударе по Брянску участвовал 413-й полк сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

Согласно заявлению, операторы беспилотников полка занимались аэроразведкой целей, по которым впоследствии был нанесён ракетный удар. Также в сообщении утверждается, что дронам удалось зафиксировать момент атаки.

413-й полк «Рейд» был сформирован осенью 2024 года. В 2024–2025 годах подразделение участвовало в боевых действиях в Курской области, после чего было переброшено на юг Донецкой народной республики.