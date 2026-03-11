В ВСУ заявили об участии 413-го полка БПЛА в ударе по Брянску
В ракетном ударе по Брянску участвовал 413-й полк сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.
Согласно заявлению, операторы беспилотников полка занимались аэроразведкой целей, по которым впоследствии был нанесён ракетный удар. Также в сообщении утверждается, что дронам удалось зафиксировать момент атаки.
413-й полк «Рейд» был сформирован осенью 2024 года. В 2024–2025 годах подразделение участвовало в боевых действиях в Курской области, после чего было переброшено на юг Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек. При этом, погибли 7 человек. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.
