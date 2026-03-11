Назван размер выплат семьям погибших и пострадавшим при ударе ВСУ по Брянску
Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Родные тех, кто погиб во время ракетного удара ВСУ по Брянску, получат от региона по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Соловьёв Live».
Он напомнил, что финансирование производится из казны региона, а установленные суммы выплат не менялись с первых дней СВО.
«Мы из областного бюджета с начала специальной военной операции оказываем семьям погибших в размере 1,5 млн рублей», — сказал Богомаз.
Губернатор также отметил, что пострадавшим, состояние которых медики оценивают как тяжёлое, положено 600 тысяч рублей. Остальным — с травмами средней тяжести — окажут помощь в размере 300 тысяч.
Напомним, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек. Среди них 29 человек попали в больницу. Семь жителей города погибли. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.