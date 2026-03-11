Назван размер выплат семьям погибших и пострадавшим при ударе ВСУ по Брянску

Родные тех, кто погиб во время ракетного удара ВСУ по Брянску, получат от региона по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Соловьёв Live».

Он напомнил, что финансирование производится из казны региона, а установленные суммы выплат не менялись с первых дней СВО.

«Мы из областного бюджета с начала специальной военной операции оказываем семьям погибших в размере 1,5 млн рублей», — сказал Богомаз.

Губернатор также отметил, что пострадавшим, состояние которых медики оценивают как тяжёлое, положено 600 тысяч рублей. Остальным — с травмами средней тяжести — окажут помощь в размере 300 тысяч.