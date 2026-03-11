Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 13:54

Назван размер выплат семьям погибших и пострадавшим при ударе ВСУ по Брянску

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Родные тех, кто погиб во время ракетного удара ВСУ по Брянску, получат от региона по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Соловьёв Live».

Он напомнил, что финансирование производится из казны региона, а установленные суммы выплат не менялись с первых дней СВО.

«Мы из областного бюджета с начала специальной военной операции оказываем семьям погибших в размере 1,5 млн рублей», — сказал Богомаз.

Губернатор также отметил, что пострадавшим, состояние которых медики оценивают как тяжёлое, положено 600 тысяч рублей. Остальным — с травмами средней тяжести — окажут помощь в размере 300 тысяч.

МИД РФ возложил ответственность за удар по Брянску на западных кураторов Киева
МИД РФ возложил ответственность за удар по Брянску на западных кураторов Киева

Напомним, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек. Среди них 29 человек попали в больницу. Семь жителей города погибли. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar