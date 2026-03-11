Глава Одинцова подтвердил данные о смерти одного из пропавших в Звенигороде детей
Поиски детей, пропавших в Подмосковье. Обложка © Telegram / Андрей Иванов
Глава подмосковного Одинцова подтвердил данные об обнаружении тела одного из трёх подростков, пропавших на реке в Звенигороде. Андрей Иванов выразил соболезнования родным и близким ребёнка.
«Тело обнаружено в Москве-реке. Это тяжёлая новость для всех», — написал чиновник в телеграм-канале.
Поисково-спасательная операция продолжаются, в ней принимают участие спасатели, водолазы и добровольцы, они обследуют акваторию и береговую линию. Разведка ведётся и с воздуха — операторов БПЛА привлекли по линии ветеранов спецоперации.
По словам Иванова, поисковые групп обеспечили всем необходимым оборудованием и расходниками, для них развернули отапливаемую пневмопалатку. На месте работает штаб.
Напомним, в Подмосковье продолжаются масштабные поиски подростков, которые ушли гулять на реку в Звенигороде и перестали выходить на связь. Предполагается, что они решили отметить 8 марта пикником у воды и вышли на лёд, после чего провалились. Спасатели и волонтёры круглосуточно обследуют район на лодках и снегоходах. По последним данным, тело одного из несовершеннолетних нашли в двух километрах ниже по течению.
