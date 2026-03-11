Глава Одинцова подтвердил данные о смерти одного из пропавших в Звенигороде детей

Глава подмосковного Одинцова подтвердил данные об обнаружении тела одного из трёх подростков, пропавших на реке в Звенигороде. Андрей Иванов выразил соболезнования родным и близким ребёнка.

«Тело обнаружено в Москве-реке. Это тяжёлая новость для всех», — написал чиновник в телеграм-канале.

Поисково-спасательная операция продолжаются, в ней принимают участие спасатели, водолазы и добровольцы, они обследуют акваторию и береговую линию. Разведка ведётся и с воздуха — операторов БПЛА привлекли по линии ветеранов спецоперации.

По словам Иванова, поисковые групп обеспечили всем необходимым оборудованием и расходниками, для них развернули отапливаемую пневмопалатку. На месте работает штаб.