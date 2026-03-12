Песков: Россия рассчитывает на реализацию коридора «Север — Юг»

Россия рассчитывает, что международный транспортный коридор «Север — Юг» будет и дальше реализовываться, несмотря на текущие сложности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о судьбе проекта на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам представителя Кремля, в иранской части работы сейчас вести невозможно, однако интерес к маршруту сохраняется.

Песков подчеркнул, что в продолжении проекта заинтересованы не только Россия и Иран, но и другие государства региона. Именно поэтому в Москве рассчитывают на его дальнейшее развитие.

«Очевидно, что в части Ирана реализация сейчас вестись не может. Но что касается заинтересованности Тегерана, целой группы региональных государств и, конечно, нашей — заинтересованность сохраняется», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента, по этому направлению уже многое сделано. Он отметил, что у участников есть хорошие наработки, которые позволяют рассчитывать на воплощение проекта в жизнь.

Ранее эксперты, оценивая экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке, пришли к выводу, что основной удар придётся на страны, зависящие от импорта энергоресурсов, — Евросоюз и Китай. Также могут пострадать маршруты Великого шёлкового пути, в том числе коридор «Север — Юг», утверждалось в одном из прогнозов.