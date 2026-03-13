Песков напомнил, что без нефти из РФ стабилизация мировых энергорынков невозможна
Обложка © Life.ru
Ситуацию на мировых энергетических рынках помогут стабилизировать значительные объёмы российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение санкций Вашингтона.
«Конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка. Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна», — сказал он.
Напомним, из-за топливного кризиса, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов — но только тех, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле уже заявили, что видят попытки США стабилизировать энергетические рынки, и в этом интересы Москвы и Вашингтона совпадают.
