Регион
13 марта, 09:56

Песков напомнил, что без нефти из РФ стабилизация мировых энергорынков невозможна

Обложка © Life.ru

Ситуацию на мировых энергетических рынках помогут стабилизировать значительные объёмы российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение санкций Вашингтона.

«Конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка. Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна», — сказал он.

Мир жаждет нефти: Битва за российские ресурсы уже идёт полным ходом
Мир жаждет нефти: Битва за российские ресурсы уже идёт полным ходом

Напомним, из-за топливного кризиса, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов — но только тех, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле уже заявили, что видят попытки США стабилизировать энергетические рынки, и в этом интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

