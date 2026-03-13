Родители погибшего в Звенигороде мальчика жили верой в благополучный исход

Друзья семьи 12-летнего мальчика, чьё тело обнаружили утром 13 марта в Москве-реке, рассказали, что родители до последнего не теряли надежды. По их словам, все эти дни мать и отец жили верой в благополучный исход.

Как стало известно сайту МК.ru, мальчик воспитывался в полной семье. Мама — уроженка Смоленской области, окончила Московский индустриальный университет, работала продавцом и искала вакансию бухгалтера. Отец родом из Казахстана, до переезда в Подмосковье трудился в администрации башкирского Кумертау. У пары есть ещё старший сын, ему 17 лет.