Родители погибшего в Звенигороде мальчика жили верой в благополучный исход
Обложка © Telegram / МЧС Московской области
Друзья семьи 12-летнего мальчика, чьё тело обнаружили утром 13 марта в Москве-реке, рассказали, что родители до последнего не теряли надежды. По их словам, все эти дни мать и отец жили верой в благополучный исход.
Как стало известно сайту МК.ru, мальчик воспитывался в полной семье. Мама — уроженка Смоленской области, окончила Московский индустриальный университет, работала продавцом и искала вакансию бухгалтера. Отец родом из Казахстана, до переезда в Подмосковье трудился в администрации башкирского Кумертау. У пары есть ещё старший сын, ему 17 лет.
Напомним, 7 марта в Одинцовском округе пропали трое подростков. Последний раз их видели у реки, на берегу нашли следы и шапку. Ранее водолазы уже достали из воды тело одного из детей, сегодня утром нашли второе. Поиски третьего продолжаются.
