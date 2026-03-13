Владимир Путин
13 марта, 10:46

Родители погибшего в Звенигороде мальчика жили верой в благополучный исход

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Друзья семьи 12-летнего мальчика, чьё тело обнаружили утром 13 марта в Москве-реке, рассказали, что родители до последнего не теряли надежды. По их словам, все эти дни мать и отец жили верой в благополучный исход.

Как стало известно сайту МК.ru, мальчик воспитывался в полной семье. Мама — уроженка Смоленской области, окончила Московский индустриальный университет, работала продавцом и искала вакансию бухгалтера. Отец родом из Казахстана, до переезда в Подмосковье трудился в администрации башкирского Кумертау. У пары есть ещё старший сын, ему 17 лет.

Тело второго погибшего в Звенигороде подростка принадлежит 12-летнему Богдану
Напомним, 7 марта в Одинцовском округе пропали трое подростков. Последний раз их видели у реки, на берегу нашли следы и шапку. Ранее водолазы уже достали из воды тело одного из детей, сегодня утром нашли второе. Поиски третьего продолжаются.

