Российская нефть необходима мировому рынку, особенно в условиях ближневосточного кризиса, а её поступление стабилизирует энергетическую ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что международная энергетическая инфраструктура не может просто взять и отказаться от российского сырья, когда она так в нём нуждается.

«Эта российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из неё начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», — объяснил Песков TACC. По его словам, именно так работает мировая экономика.