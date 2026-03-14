Песков: Мировой рынок не выживет без российской нефти
Российская нефть необходима мировому рынку, особенно в условиях ближневосточного кризиса, а её поступление стабилизирует энергетическую ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что международная энергетическая инфраструктура не может просто взять и отказаться от российского сырья, когда она так в нём нуждается.
«Эта российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из неё начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», — объяснил Песков TACC. По его словам, именно так работает мировая экономика.
Напомним, на фоне топливного кризиса, спровоцированного эскалацией на Ближнем Востоке, США разрешили реализацию российской нефти и продуктов её переработки. Однако ограничение касается только сырья, погруженного на суда до 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле сразу после этого отметили рост интереса к российской нефти.
