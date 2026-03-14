Тела 84 моряков с затопленного у Шри-Ланки фрегата доставили в Иран спецрейсом

В Иран специальным авиарейсом были отправлены тела 84 иранских моряков, погибших при ударе подлодки ВМС США по фрегату IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на МИД Шри-Ланки.

«Останки были переданы посольству Ирана в пятницу — все 84 тела», — говорится в материале.

Чартерный рейс турецкой авиакомпании вылетел из международного аэропорта Маттала в Шри-Ланке. Пункт назначения рейса не разглашается.