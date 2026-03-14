Тела 84 моряков с затопленного у Шри-Ланки фрегата доставили в Иран спецрейсом
В Иран специальным авиарейсом были отправлены тела 84 иранских моряков, погибших при ударе подлодки ВМС США по фрегату IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на МИД Шри-Ланки.
«Останки были переданы посольству Ирана в пятницу — все 84 тела», — говорится в материале.
Чартерный рейс турецкой авиакомпании вылетел из международного аэропорта Маттала в Шри-Ланке. Пункт назначения рейса не разглашается.
Напомним, что 4 марта иранский фрегат IRIS Dena с экипажем из 180 человек затонул вблизи Шри-Ланки после атаки подводной лодки ВМС США. Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что более 100 моряков погибли, а сами действия США были расценены как нарушение международного права.
