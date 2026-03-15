Тренер Ворончихиной бурно отреагировал на второе золото лыжницы на Паралимпиаде

Заслуженный тренер России Юрий Пешков в интервью телеканалу «Звезда» поделился впечатлениями от второго золота своей ученицы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде-2026. Он довольно эмоционально и при этом лаконично отреагировал на победу спортсменки в слаломе.

«У нас золото!!! У нас золото!!!», — прокричал тренер.

Напомним, ранее Варвара Ворончихина принесла России первое золото Игр в Италии. Она показала лучший результат в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды. Кроме того, лыжница завоевала золото в слаломе. Она посвятила его тренерам.