Тренер Ворончихиной бурно отреагировал на второе золото лыжницы на Паралимпиаде

Заслуженный тренер России Юрий Пешков в интервью телеканалу «Звезда» поделился впечатлениями от второго золота своей ученицы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде-2026. Он довольно эмоционально и при этом лаконично отреагировал на победу спортсменки в слаломе.

«У нас золото!!! У нас золото!!!», — прокричал тренер.

Ворончихина и Голубков станут знаменосцами сборной РФ на закрытии Паралимпиады
Напомним, ранее Варвара Ворончихина принесла России первое золото Игр в Италии. Она показала лучший результат в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды. Кроме того, лыжница завоевала золото в слаломе. Она посвятила его тренерам.

