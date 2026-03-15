«Не пройду мимо!» Боксёр Беликов не пожалел о спасении женщин на поминках из-за уголовки

Боксёр Давид Беликов, защитивший женщин от ножевого нападения на поминках, не ожидал, что его поступок вызовет такой резонанс, но о содеянном не пожалел после возбуждения на него уголовного дела. Об этом спортсмен и детский тренер рассказал «ОсНове».

По словам Давида, проходя по улице Московской, в палатке он увидел пьяного мужчину, который угрожал ножом трём сотрудницам кейтеринга. Несмотря на просьбы успокоиться, агрессор двинулся на боксёра с оружием.

«Когда я понял, что он может пустить в ход нож, я нанёс ему всего лишь один удар. Этого хватило! Но это была крайняя и неизбежная мера», — объяснил Беликов, добавив, что рассчитывал силу, чтобы не причинить тяжкого вреда.

Спортсмен опасается, что из-за уголовного дела может сорваться его бой 19 апреля в Воронеже. Для него это очень важно, признаётся он. Несмотря на ситуацию, Давид благодарит полицейских за понимание и всех, кто поддерживает его в соцсетях.

«Я всегда помогу людям, которые в этом нуждаются, и никогда не пройду мимо», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал, что во Владикавказе мужчина с ножом напал на сотрудниц кейтеринга во время поминального обеда. Одна из женщин выбежала на улицу и позвала на помощь. Откликнувшийся на зов боксёр Давид Беликов ударил нападавшего всего раз, обеспечив тому путёвку в больницу. Спортсмена в итоге сделали фигурантом дела о причинении вреда здоровью, хотя общество встало на его сторону. Даже губернатор региона Сергей Меняйло высказался в его поддержку.