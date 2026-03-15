Трампу требуется помощь Путина для разрешения кризиса в Иране
Если Россия полностью встанет на сторону Ирана, операция США обречена. Понимая это, глава Штатов Дональд Трамп пытается подстраховаться через договорённости с российским президентом Владимиром Путиным, полагает эксперт Александр Бобров. По его мнению, американский политик хочет получить в лице коллеги посредника между Тегераном и Вашингтоном.
«И поэтому я полагаю, что идея Дональда Трампа заключается в следующем: он пытается Россию перетянуть в качестве такого посредника, чтобы мы не оказывали очень большую поддержку Ирану», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Напомним, 9 марта Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца. Политики обсудили ситуацию в Иране и на Украине. В частности, Путин предложил Трампу планы урегулирования конфликта с Ираном. В свою очередь президент США назвал очень хорошим разговор с лидером РФ.
