Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 марта, 13:52

Трампу требуется помощь Путина для разрешения кризиса в Иране

Обложка © GigaChat / Life.ru

Если Россия полностью встанет на сторону Ирана, операция США обречена. Понимая это, глава Штатов Дональд Трамп пытается подстраховаться через договорённости с российским президентом Владимиром Путиным, полагает эксперт Александр Бобров. По его мнению, американский политик хочет получить в лице коллеги посредника между Тегераном и Вашингтоном.

«И поэтому я полагаю, что идея Дональда Трампа заключается в следующем: он пытается Россию перетянуть в качестве такого посредника, чтобы мы не оказывали очень большую поддержку Ирану», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Трамп бросил геополитический вызов Путину и Си Цзиньпину
Напомним, 9 марта Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца. Политики обсудили ситуацию в Иране и на Украине. В частности, Путин предложил Трампу планы урегулирования конфликта с Ираном. В свою очередь президент США назвал очень хорошим разговор с лидером РФ.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

