Песков: Место нового раунда переговоров по Украине пока не определено

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что место проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не определено. Но он указал на объективную причину промедления.

«Сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие. У них много нагрузки на других направлениях хорошо понятных», — сказал представитель Кремля, намекнув на занятость Вашингтона ближневосточным кризисом. Он добавил, что Россия ждёт следующего раунда переговоров, но по понятным причинам место и время до сих пор не согласованы.