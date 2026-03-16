Песков: Место нового раунда переговоров по Украине пока не определено
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что место проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не определено. Но он указал на объективную причину промедления.
«Сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие. У них много нагрузки на других направлениях хорошо понятных», — сказал представитель Кремля, намекнув на занятость Вашингтона ближневосточным кризисом. Он добавил, что Россия ждёт следующего раунда переговоров, но по понятным причинам место и время до сих пор не согласованы.
А президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине и считает, что переговорщики добились огромного прогресса в последние месяцы. Владимир Зеленский же считает, что встреча из соображений безопасности должна пройти в США. Он жалуется на «Санта-Барбару» на переговорах.
