Названы профессии, в которых ИИ не составит конкуренцию человеку

Рынок труда ждут тектонические сдвиги. HR-эксперт Алла Земщева объяснила, на какие специальности делать ставку, чтобы не остаться за бортом. По словам специалиста, будущее за гибридными направлениями на стыке технологий и естественных наук. Медикам стоит присмотреться к биоинформатике и генной инженерии, технарям — к управлению беспилотниками в агросекторе и промышленной робототехнике.

В этих сферах уже сейчас формируется колоссальный кадровый голод, который через пять лет станет критическим. Второй беспроигрышный вектор — профессии, требующие глубокой эмпатии и эмоционального интеллекта, где ИИ бессилен. Клинические психологи, специалисты по реабилитации, педагоги для сложных детей и гериатры будут востребованы всегда.

Земщева в интервью РИАМО подчёркивает: концепция «одна карьера на всю жизнь» окончательно канула в Лету. Нынешним выпускникам придётся менять сферу деятельности до семи раз. Главным конкурентным преимуществом станут не узкие знания, а способность быстро переучиваться и адаптироваться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по повышению престижности профессии преподавателя. Об этом глава государства сказал на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.