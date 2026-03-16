16 марта, 11:24

Названы профессии, в которых ИИ не составит конкуренцию человеку

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Рынок труда ждут тектонические сдвиги. HR-эксперт Алла Земщева объяснила, на какие специальности делать ставку, чтобы не остаться за бортом. По словам специалиста, будущее за гибридными направлениями на стыке технологий и естественных наук. Медикам стоит присмотреться к биоинформатике и генной инженерии, технарям — к управлению беспилотниками в агросекторе и промышленной робототехнике.

Работникам объяснили, как отказаться от сверхурочной работы без риска увольнения
В этих сферах уже сейчас формируется колоссальный кадровый голод, который через пять лет станет критическим. Второй беспроигрышный вектор — профессии, требующие глубокой эмпатии и эмоционального интеллекта, где ИИ бессилен. Клинические психологи, специалисты по реабилитации, педагоги для сложных детей и гериатры будут востребованы всегда.

Земщева в интервью РИАМО подчёркивает: концепция «одна карьера на всю жизнь» окончательно канула в Лету. Нынешним выпускникам придётся менять сферу деятельности до семи раз. Главным конкурентным преимуществом станут не узкие знания, а способность быстро переучиваться и адаптироваться.

Работодателям разрешили увольнять токсичных сотрудников
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по повышению престижности профессии преподавателя. Об этом глава государства сказал на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Борис Эльфанд
