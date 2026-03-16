Индийский адмирал назвал подлостью потопление иранского фрегата со 130 моряками

Бывший начальник штаба индийских ВМС адмирал Арун Пракаш раскритиковал Вашингтон за потопление иранского фрегата со 130 моряками. Он заявил в интервью The Guardian, что атака на судно стала «своего рода предательством» со стороны США.

«Мы должны быть друзьями и партнёрами США. Принести войну прямо к нашему порогу было подлым поступком», — заявил Пракаш.

Он также отметил, что иранский корабль находился в регионе как гость Индии и не представлял угрозы для США. По его мнению, операцию можно было отложить, чтобы избавить Индию от унижения.