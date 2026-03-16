Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:20

Индийский адмирал назвал подлостью потопление иранского фрегата со 130 моряками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Peter Robinson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Peter Robinson

Бывший начальник штаба индийских ВМС адмирал Арун Пракаш раскритиковал Вашингтон за потопление иранского фрегата со 130 моряками. Он заявил в интервью The Guardian, что атака на судно стала «своего рода предательством» со стороны США.

«Мы должны быть друзьями и партнёрами США. Принести войну прямо к нашему порогу было подлым поступком», — заявил Пракаш.

Он также отметил, что иранский корабль находился в регионе как гость Индии и не представлял угрозы для США. По его мнению, операцию можно было отложить, чтобы избавить Индию от унижения.

Пляжи Шри-Ланки залило мазутом от взорванного после удара Ирана танкера
Пляжи Шри-Ланки залило мазутом от взорванного после удара Ирана танкера

Напомним, о затоплении иранского военного фрегата IRIS Dena стало известно 4 марта. Корабль находился у берегов Индии с минимум 130 моряками на борту, когда был поражён и потоплен американской субмариной в международных водах. Погибло более 100 человек. Представитель ВМС Шри-Ланки сообщал, что сигнал бедствия поступил в 40 километрах от суши, но когда спасатели прибыли, нашли только пятна нефти на воде. Постпредство Ирана при ООН назвало произошедшее нарушением международного права. Тела 84 моряков с затопленного у Шри-Ланки фрегата доставили в Иран спецрейсом.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar