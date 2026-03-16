На семиклассника из Подмосковья завели уголовное дело о покушении на убийство сверстника
Обложка © Life.ru
В Московской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения с ножом на семиклассника. Фигурантом стал сверстник мальчика из той же школы, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Подмосковью.
«Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка», — уточнили в следственном главке СК.
Пострадавший и подозреваемый учились в параллельных классах в одном учебном заведении. Следствие устанавливает, что могло привести к ссоре и поножовщине между детьми.
Напомним, сегодня утром в посёлке Свердловский Щёлковского округа Московской области один из учеников пронёс в школу нож и напал на сверстника. Предварительно, причиной стала ссора между семиклассниками. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Ему провели экстренную операцию.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.