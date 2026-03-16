Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 14:01

На семиклассника из Подмосковья завели уголовное дело о покушении на убийство сверстника

Обложка © Life.ru

В Московской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения с ножом на семиклассника. Фигурантом стал сверстник мальчика из той же школы, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

«Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка», — уточнили в следственном главке СК.

Пострадавший и подозреваемый учились в параллельных классах в одном учебном заведении. Следствие устанавливает, что могло привести к ссоре и поножовщине между детьми.

Напомним, сегодня утром в посёлке Свердловский Щёлковского округа Московской области один из учеников пронёс в школу нож и напал на сверстника. Предварительно, причиной стала ссора между семиклассниками. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Ему провели экстренную операцию.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar