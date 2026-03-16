На семиклассника из Подмосковья завели уголовное дело о покушении на убийство сверстника

В Московской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения с ножом на семиклассника. Фигурантом стал сверстник мальчика из той же школы, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

«Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка», — уточнили в следственном главке СК.

Пострадавший и подозреваемый учились в параллельных классах в одном учебном заведении. Следствие устанавливает, что могло привести к ссоре и поножовщине между детьми.