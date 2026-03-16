Удар по кошельку и организму: Онищенко нашёл скрытые опасности в выходном на Страстную пятницу

Чрезмерное количество праздничных дней может оказывать негативное влияние на экономику и здоровье граждан. Перед принятием решений об этом следует учесть мнение религиозных организаций и общественности, сообщил Life.ru эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя возможное превращение Страстной пятницы в официальный выходной день.

«Депутаты у нас сейчас в состоянии высокой степени возбуждения находятся, потому что они готовятся к перевыборам, поэтому и поддерживают всё, что им предлагают. Не забывайте, что у нас в конституции государственных религий несколько. Понятно, Рождество мы празднуем — и это действительно государственный праздник», — отметил собеседник.

По его словам, общественники — это хорошо, но надо ещё выслушать мнение Русской православной церкви и Священного синода. Поэтому понять общественные организации, которые это предложили, можно.

Депутатов и понимать не надо, они, как говорится, идут в фарватере этого предложения. Но, как мне кажется, у нас государственных праздников и без того хватает, как и региональных. А всё-таки экономику надо развивать, и во время праздников она точно не развивается. Также у многих и здоровье подрывается в такие праздники. Это опасно для экономики и здоровья. Геннадий Онищенко Академик РАН

Сейчас в России слишком много праздников, которые перетекают в выходные. Есть праздники профессиональные, которые не предусматривают выходного дня, но отдают дань уважения представителям той или иной профессии, к примеру учителям, медицинским работникам и прочим.

«А вот праздничные дни — в какой-то мере большой удар по бюджету, поэтому надо очень внимательно со всех сторон этот вопрос обсудить», — заключил Онищенко.

Ранее Life.ru сообщал, что в России собираются сделать Страстную пятницу и понедельник после Пасхи выходными днями. Общественники считают, что это позволит удовлетворить потребности верующих граждан и освободит время, которое они проведут в кругу близких.

