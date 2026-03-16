В Раде объявили членов правительства проходимцами и потребовали отставки

В Верховной раде призвали сменить состав украинского правительства, назвав нынешних министров «странными людьми» и «проходимцами». В своих соцсетях депутат, парламентарий от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* заявил, что депутаты должны самостоятельно инициировать замену кабмина.

«Давайте будем честными — это плохой кабмин. Со странными людьми внутри, многие из которых просто проходимцы, которые вообще никогда в жизни не нанимали ни одного человека, а теперь пишут политику. Давайте сами [депутаты Верховной рады] его и поменяем», — написал он.

Это не первое подобное требование оппозиции. Ещё в ноябре прошлого года фракции «Европейская солидарность» и «Голос» официально предлагали Верховной раде потребовать от Владимира Зеленского отставки правительства, формирования новой коалиции и назначения другого состава Кабмина. Оппозиционеры настаивали на возвращении политической субъектности правительству и парламенту, напоминая, что Украина по конституции является парламентско-президентской республикой.

Тогда попытка оппозиции отправить в отставку правительство Украины провалилась из-за нехватки голосов. У партий «Европейская солидарность» и «Голос» в сумме всего 45 мандатов, тогда как для принятия решения необходимо 226. Поводом для инициативы стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича, который уже объявлен в розыск. Его подозревают в организации масштабной схемы хищений в энергетической отрасли Украины. Миндич и его сообщники отмыли около 100 миллионов долларов. В материалах дела также фигурирует фамилия Владимира Зеленского.

