Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 17:09

Выживший в ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге отсудил 1,5 миллиона рублей

Единственный пассажир, который выжил в резонансном ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге, смог отсудить компенсацию морального вреда. Суд взыскал с виновника аварии и компании-перевозчика полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов.

Московский районный суд рассмотрел гражданский иск Александра Тверитнева. Мужчина требовал возмещения морального вреда с водителя Рахматшоха Курбонова и ООО «Такси», поскольку в аварии он получил тяжкий вред здоровью.

Суд частично удовлетворил требования пострадавшего. С самого Курбонова было решено взыскать 500 тысяч рублей, а с компании-перевозчика — миллион. Как пояснил адвокат истца, фирма-ответчик в настоящее время находится в стадии ликвидации. Это делает процесс реального взыскания денег крайне затруднительным, а компания может и вовсе исчезнуть, оставив выжившего без обещанной компенсации.

Ранее сообщалось, что жительница Серпухова отсудила у управляющей компании 70 тысяч рублей морального вреда и 35 тысяч штрафа после падения в подвал. Инцидент произошёл в мае прошлого года в старом двухэтажном доме: женщина спустилась за детским велосипедом, в темноте оступилась и упала головой вниз, а крышка люка прищемила ногу.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar