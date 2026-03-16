Выживший в ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге отсудил 1,5 миллиона рублей

Единственный пассажир, который выжил в резонансном ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге, смог отсудить компенсацию морального вреда. Суд взыскал с виновника аварии и компании-перевозчика полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов.

Московский районный суд рассмотрел гражданский иск Александра Тверитнева. Мужчина требовал возмещения морального вреда с водителя Рахматшоха Курбонова и ООО «Такси», поскольку в аварии он получил тяжкий вред здоровью.

Суд частично удовлетворил требования пострадавшего. С самого Курбонова было решено взыскать 500 тысяч рублей, а с компании-перевозчика — миллион. Как пояснил адвокат истца, фирма-ответчик в настоящее время находится в стадии ликвидации. Это делает процесс реального взыскания денег крайне затруднительным, а компания может и вовсе исчезнуть, оставив выжившего без обещанной компенсации.

