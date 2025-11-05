Страшная смерть людей в утонувшем в Мойке автобусе вылилась в суровый приговор
Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петерурга
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор фигуранту дела о гибели семи человек при падении автобуса маршрута №262 в реку Мойку с Поцелуева моста. Джахангиру Халилову, ответственному за безопасность пассажирских перевозок в ООО «Такси», дали пять лет колонии.
Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петерурга
Суд установил, что Халилов, составляя график работы водителей на май 2024 года, нарушил установленные правила, сократив время отдыха водителя Курбонова между сменами 9 и 10 мая до менее чем положенных 11 часов. Это стало прямым следствием усталости водителя, которая, по мнению следствия, привела к трагической аварии.
Сам Халилов вину в гибели пассажиров отрицает, признавая лишь ошибку в составлении графика как следствие «человеческого фактора». Тем не менее, помимо лишения свободы, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности пассажирских перевозок, и оштрафован на полмиллиона рублей.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа на срок 3 года. Гражданский иск удовлетворен на сумму 500 000 рублей», — гласи вердикт.
Напомним, 10 мая 2024 года водитель автобуса №262 Курбонов потерял управление транспортным средством, в результате чего автобус съехал с тротуара и рухнул в реку Мойку, пробив ограждение. В результате происшествия семь пассажиров погибли, ещё один человек получил серьёзные травмы.
