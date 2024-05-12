Суд в Петербурге арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса до 9 июля
Водитель упавшего в Мойку автобуса. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова арестовали до 9 июля включительно. Такое решение в воскресенье, 12 мая, принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.
Избрание меры пресечения водителю автобуса, упавшего в Мойку. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Таким образом, в ближайшие два месяца мужчина пробудет в СИЗО. Защита Курбонова настаивала на домашнем аресте или запрете некоторых действий. В числе оснований для более мягкой меры пресечения приводились нарушение его трудовых прав во время работы водителем и семейное положение — у него ипотека и трое детей. Против Курбонова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Защита ждёт результатов экспертизы по автобусу. Если специалисты докажут неисправность тормозов в момент трагедии, обвинять Курбонова будет не в чем.
Как сообщал Life.ru, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. Предварительно, 44-летнему водителю стало плохо за рулём. Погибло семь пассажиров. Компанию – владельца транспорта ООО "Такси" за последние два года штрафовали 23 раза. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Задержан начальник автоколонны ООО "Такси", который, предположительно, заставил подчинённого выйти на рейс без надлежащего отдыха и после предыдущей многочасовой смены.