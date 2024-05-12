Суд в Петербурге арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса до 9 июля

Таким образом, в ближайшие два месяца мужчина пробудет в СИЗО. Защита Курбонова настаивала на домашнем аресте или запрете некоторых действий. В числе оснований для более мягкой меры пресечения приводились нарушение его трудовых прав во время работы водителем и семейное положение — у него ипотека и трое детей. Против Курбонова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Защита ждёт результатов экспертизы по автобусу. Если специалисты докажут неисправность тормозов в момент трагедии, обвинять Курбонова будет не в чем.