Водитель упавшего в Мойку автобуса на суде назвал причиной трагедии отказ тормозов Суд Петербурга избирает меру пресечения водителю упавшего в Мойку автобуса 12 мая, 09:14 Избрание меры пресечения водителю автобуса, упавшего в Мойку. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс по избранию меры пресечения Рахматшоху Курбонову, который управлял упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Избрание меры пресечения водителю автобуса, упавшего в Мойку. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ", — говорится в тексте.

На судебном слушании рядом с Курбоновым находятся два защитника. Также ему предоставлен переводчик. Мужчина свою вину признал. По его словам, неисправной была тормозная система автобуса.

Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. По предварительной информации, 44-летнему водителю стало плохо за рулём. Погибло семь пассажиров. Компанию – владельца транспорта ОО "Такси" за последние два года штрафовали 23 раза. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Задержаны водитель автобуса и начальник автоколонны ООО "Такси", который, предположительно, заставил своего подчинённого выйти на рейс без надлежащего отдыха и после предыдущей многочасовой смены.

Авторы Татьяна Миссуми