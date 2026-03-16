В США заявили о первых контактах Уиткоффа и Аракчи, но в Иране опровергли

Впервые после обострения ближневосточного конфликта представители США и Ирана возобновили связь. По информации Axios, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи обменялись сообщениями в последние дни. Ключевая тема — остановка боевых действий.

Инициатором контакта выступил Тегеран. Подробности переписки не разглашаются. При этом официальных переговоров между странами по-прежнему нет, уточнил источник. Однако по данным агентства Tasnim, информация о возобновлении контактов сторон не соответствует действительности.

Ранее Трамп не исключал возможности сделки с Ираном, но дал понять, что диалог будет вестись на его условиях. Собеседник Axios подтвердил: американский лидер не намерен уступать, но двери для переговоров не закрывает.