Главарь киевского режима Владимир Зеленский утвердил закон, который вводит механизмы противодействия сексуальным домогательствам в Вооружённых силах Украины. Информация появилась в карточке соответствующего законопроекта на официальном портале Верховной рады.

Теперь командный состав обязан незамедлительно принимать меры при получении информации о домогательствах. Помимо этого, командирам дано право задерживать военнослужащих, которых подозревают в преступлениях против половой свободы.

Помимо этого, закон вводит в армейскую практику чёткие определения сексуальных домогательств и гендерно обусловленного насилия, а также закрепляет запрет на дискриминацию по признаку пола, расы, религии, происхождения, социального статуса или места проживания.

Также в армии появятся новые процедуры: теперь военнослужащие смогут подавать анонимные жалобы на неправомерные действия сослуживцев, а в частях будет проводиться дополнительное обучение личного состава, направленное на профилактику дискриминации по половому признаку.

Ранее стало известно, что руководство Украины планирует очередную смену военного командования. Зеленский намерен назначить на пост главнокомандующего Андрея Билецкого**, который является основателем «Азов»*. Утверждается, что соответствующее заявление прозвучало от самого Зеленского в его офисе в ходе недавнего совещания. Ранее в западных и украинских СМИ уже обсуждалась возможность такой рокировки. Немецкое издание Junge Welt сообщало, что нынешний главком Александр Сырский не пользуется популярностью в войсках и не добивается значимых результатов на фронте, а Билецкого** называют «более прогрессивным» кандидатом.

