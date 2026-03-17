«Визитная карточка ВСУ»: Эксперт Life.ru нашёл неожиданное объяснение попытке Зеленского запретить армейский харассмент

Политолог Александр Шатилов в беседе с Life.ru прокомментировал решение Владимира Зеленского подписать закон о предотвращении сексуальных преступлений и домогательств в рядах ВСУ. По его мнению, такой шаг говорит о том, что проблема внутри украинской армии приобрела заметный масштаб.

Эксперт отметил, что сообщения о подобных инцидентах в ВСУ появляются уже не впервые. По его оценке, именно накопление таких случаев могло заставить власти реагировать уже на уровне первого лица страны — такое уж оно у них.

«Периодически из рядов ВСУ появляется информация о сексуальных домогательствах, причем не только в разнополом, но и в однополом формате*. Это уже стало визитной карточкой украинских военных», — заявил Шатилов.

По его словам, Киев этим решением решает сразу две задачи: с одной стороны, пытается навести порядок и укрепить дисциплину в армии, с другой — демонстрирует приверженность тем социокультурным нормам, которые продвигают европейские союзники Украины.

Шатилов считает, что украинское руководство продолжает ориентироваться на западную повестку — в частности, на принципы толерантности и политкорректности. При этом, по его мнению, неформальные отношения внутри воинских подразделений всегда бьют по субординации и расшатывают порядок.

«Видимо, это явление приобрело настолько серьезный масштаб, что пришлось вмешиваться президенту, пусть даже и протухшему президенту. Поэтому я думаю, что здесь действительно масштабы очень приличные», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал закон, который закрепляет в украинской армии понятие сексуальных домогательств и вводит меры по их предотвращению.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.