Временный президент Перу назначил новым премьером министра обороны Арройо

Временный президент Перу Хосе Мария Балькасар назначил главу Минобороны Луиса Арройо на пост председателя Совета министров после того, как занимавшая эту должность Денис Миральес отправилась в отставку. Церемонию присяги нового премьера транслировал телеканал Latina.

Освободившееся кресло главы оборонного ведомства занял Карлос Альберто Диас Даньино. Миральес, ставшая премьером 24 февраля, ушла в отставку за сутки до того, как конгресс должен был рассмотреть вопрос о доверии правительству. Сам Балькасар вступил в должность временного президента 18 февраля, став девятым главой государства в Перу за последние десять лет. Он сменил Хосе Хери, которому парламент выразил вотум недоверия днём ранее. Очередные президентские выборы в стране намечены на 12 апреля.

Ранее депутаты городского собрания Курска единогласно проголосовали за досрочную отставку председателя Владимира Токарева. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, на внеочередном заседании рассматривался только один вопрос — освобождение Токарева от должности. Временно исполнять обязанности главы горсобрания будет его заместитель Елена Беседина. Окончательное решение по кандидатуре нового председателя примут позже. Губернатор подчеркнул, что произошедшее должно стать уроком для власти.