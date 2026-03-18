18 марта, 07:42

Дмитриев заявил о поддержке Украины странами НАТО в противовес США

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Североатлантический альянс в своей риторике делает ставку на поддержку Украины, забывая об интересах Соединённых Штатов. Такой вывод из недавнего заявления структуры сделал спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Союзники НАТО поддерживают Украину, но не США», — написал он.

Поводом для подобной интерпретации послужил официальный пост альянса, в котором члены организации подтвердили свою приверженность дальнейшему оказанию помощи киевскому режиму. Дмитриев обратил внимание на то, что в этом сообщении НАТО транслирует поддержку исключительно в адрес Украины, а не своего ключевого партнёра за океаном.

ЕС хочет расширить влияние в конфликте с Россией на Украине, заявил политолог
ЕС хочет расширить влияние в конфликте с Россией на Украине, заявил политолог

Напомним, члены НАТО не поддержали призыв американского лидера обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на то, что Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив, они не ответили ему положительно. Как объяснил президент Финляндии Александр Стубб, союзники отреагировали подобным образом из-за отсутствия заблаговременных консультаций с ними. Хельсинки, по его словам, не обладает техническими возможностями для такой операции, так как сосредоточены на защите северо-восточного фланга Европы. Позже официальный Париж также отказался помогать США в разблокировании Ормузского пролива. Макрон заявил, что Франция не является участникам конфликта на Ближнем Востоке и не хочет в него ввязываться.

Вероника Бакумченко
