Дмитриев заявил о поддержке Украины странами НАТО в противовес США
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Североатлантический альянс в своей риторике делает ставку на поддержку Украины, забывая об интересах Соединённых Штатов. Такой вывод из недавнего заявления структуры сделал спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Союзники НАТО поддерживают Украину, но не США», — написал он.
Поводом для подобной интерпретации послужил официальный пост альянса, в котором члены организации подтвердили свою приверженность дальнейшему оказанию помощи киевскому режиму. Дмитриев обратил внимание на то, что в этом сообщении НАТО транслирует поддержку исключительно в адрес Украины, а не своего ключевого партнёра за океаном.
Напомним, члены НАТО не поддержали призыв американского лидера обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на то, что Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив, они не ответили ему положительно. Как объяснил президент Финляндии Александр Стубб, союзники отреагировали подобным образом из-за отсутствия заблаговременных консультаций с ними. Хельсинки, по его словам, не обладает техническими возможностями для такой операции, так как сосредоточены на защите северо-восточного фланга Европы. Позже официальный Париж также отказался помогать США в разблокировании Ормузского пролива. Макрон заявил, что Франция не является участникам конфликта на Ближнем Востоке и не хочет в него ввязываться.
