Североатлантический альянс в своей риторике делает ставку на поддержку Украины, забывая об интересах Соединённых Штатов. Такой вывод из недавнего заявления структуры сделал спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Союзники НАТО поддерживают Украину, но не США», — написал он.

Поводом для подобной интерпретации послужил официальный пост альянса, в котором члены организации подтвердили свою приверженность дальнейшему оказанию помощи киевскому режиму. Дмитриев обратил внимание на то, что в этом сообщении НАТО транслирует поддержку исключительно в адрес Украины, а не своего ключевого партнёра за океаном.