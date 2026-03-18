В Роскачестве объяснили, почему работодатели не могут найти подходящих сотрудников

Несмотря на обилие открытых позиций, компании по-прежнему с трудом закрывают вакансии. В департаменте организационного развития Роскачества назвали причины сложившейся ситуации.

Главных факторов оказалось два. Первый кроется в демографической яме: опытных работников от 30 до 45 лет просто не хватает из-за спада рождаемости в девяностые. Молодёжь только начинает карьеру и пока не обладает нужными компетенциями. Второй фактор — технологический: бизнес внедряет современное оборудование и софт, требуя специалистов с навыками, которых ещё недавно не существовало.

В ведомстве в беседе с «Газетой.ru» отметили, что практика завышенных требований при скромных окладах действительно встречается, но лишь в определённых сферах. Сильнее всего это заметно среди маркетологов, SMM-щиков, офисных работников и новичков в IT. Там конкуренция зашкаливает, поэтому наниматели могут диктовать условия и не торопиться с повышением зарплат.

Совсем иная картина в отраслях, где людей катастрофически не хватает. На производстве, в инженерии, рабочих специальностях и медицине доходы неуклонно растут. Дефицит кадров здесь напрямую бьёт по производственным циклам, вынуждая компании раскошеливаться.

Специалисты Роскачества фиксируют расслоение и среди самих соискателей. Одни, особенно в массовых профессиях, вынуждены соглашаться на любые предложения. Другие же, обладая уникальными знаниями, стали разборчивее: они смотрят не только на цифры в контракте, но и на перспективы роста, комфорт в офисе и возможность развиваться.

Острее всего кадровый голод ощущается в рабочих и инженерных нишах. Больше всего нужны монтажники, сварщики, электромонтажники и токари. В IT по-прежнему охотятся за опытными разработчиками и спецами по кибербезопасности. Медицина тоже не досчитывается узких профессионалов и среднего персонала. В офисной же среде ситуация обратная: желающих работать много, а найти место становится всё труднее.

