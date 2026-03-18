Пропавший в тайге экс-спецназовец изчез по такому же сценарию, как семья Усольцевых

В Красноярском крае десятые сутки продолжаются поиски 55-летнего Виктора Потаенкова, пропавшего в национальном парке «Красноярские Столбы». Как сообщает SHOT, обстоятельства его исчезновения напоминают загадочную историю семьи Усольцевых, которые пропали в прошлом году.

Последний раз мужчину зафиксировали камеры наблюдения 9 марта: он оставил автомобиль на парковке и направился к восточному входу парка. На записи видно, как Виктор в синей куртке поднимается по лестнице и уходит в лес. После этого его телефон перестал выходить на связь — зона покрытия в парке составляет около 20–30 км.

В настоящий момент пешие поиски приостановлены из-за сильной метели и плохой видимости. Задействованы только дроны МЧС. Ранее в поисках участвовали около 100 человек — спасатели, полиция, волонтёры «Лизы Алерт», «Азимута» и «Поисков пропавших детей». Они обследовали более 80 км, включая скалы Ермак, Сторожевую и Такмак.

Эксперты отмечают, что заблудиться в той части парка, куда зашёл Потаенков, маловероятно: тропы исхожены, есть лестницы и указатели. Однако существует риск уйти в заповедную зону, куда вход запрещён. Накануне СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения.