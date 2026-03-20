В МИД РФ прибыл посол Израиля, которого вызвали из-за удара по журналистам в Ливане

Посол Израиля Одед Йосеф прибыл в здание МИД России. Его вызвали в связи с атакой на журналистов RT в Ливане.

Как пишет ТАСС, дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов, отметив, что «не хочет опоздать на встречу».

Напомним, накануне корреспондент RT Стив Суини и его оператор пострадали в результате израильской атаки на юге Ливана. Израильский самолёт, как утверждается, выпустил ракету прямо по репортёрам. Сотрудникам СМИ оказали помощь в госпитале: Суини удалили шрапнель. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее нельзя считать случайностью. Посол Израиля в Москве был вызван на Смоленскую площадь.