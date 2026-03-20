Атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» дрейфует в направлении Ливии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
Российский газовоз «Арктик Метагаз», атакованный безэкипажными катерами ВСУ в Средиземном море, продолжает дрейфовать без управления. Как заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито, под действием морских течений судно движется на юг в направлении Ливии.
В настоящий момент «Арктик Метагаз» находится в 41 морской миле от территориальных вод Ливии в зоне ответственности службы поиска и спасения, и ещё в 12 милях от побережья.
Напомним, 4 марта в Средиземном море безэкипажные катера ВСУ атаковали танкер «Арктик Метагаз», на судне начался пожар. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нападение на коммерческое судно актом терроризма и военным преступлением, подчеркнув, что удар пришёлся по гражданскому объекту.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.