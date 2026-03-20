Атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» дрейфует в направлении Ливии

Российский газовоз «Арктик Метагаз», атакованный безэкипажными катерами ВСУ в Средиземном море, продолжает дрейфовать без управления. Как заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито, под действием морских течений судно движется на юг в направлении Ливии.

В настоящий момент «Арктик Метагаз» находится в 41 морской миле от территориальных вод Ливии в зоне ответственности службы поиска и спасения, и ещё в 12 милях от побережья.