Капитан «Арктик Метагаз» Зеленский назвал спасение экипажа профессиональным

Экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз» успешно эвакуирован в Средиземном море после аварийной ситуации. Об этом журналистам сообщил капитан судна Андрей Зеленский.

По словам Зеленского, спасательная операция прошла на высоком профессиональном уровне. Нормальной связи у экипажа на шлюпке не было, использовались только сигнальные ракеты, пиротехника и радиостанции короткого радиуса действия. Моряки заранее знали, что их ищут, и ждали помощи около 15 часов. В итоге их подобрал танкер с российским экипажем.

На борту танкера моряки чувствовали себя комфортно. Капитан рассказал, что первым делом они позвонили домой, так как многие родственники до этого не знали о случившемся.

Зеленский поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуации и оформлении документов, отметив, что поддержку ощущали и через заявления президента России, МИД и Минтранса. Это, по его словам, добавляло уверенности и помогло экипажу сохранить спокойствие и настроение.