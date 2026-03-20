Капитан «Арктик Метагаз» Зеленский назвал спасение экипажа профессиональным
Российский газовоз «Арктик Метагаз», атакованный в Средиземном море. Обложка © X / OSINTtechnical
Экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз» успешно эвакуирован в Средиземном море после аварийной ситуации, операция прошла на высоком профессиональном уровне. Об этом журналистам сообщил капитан судна Андрей Зеленский.
По словам Зеленского, спасательная операция прошла на высоком профессиональном уровне. Нормальной связи у экипажа на шлюпке не было, использовались только сигнальные ракеты, пиротехника и радиостанции короткого радиуса действия. Моряки заранее знали, что их ищут, и ждали помощи около 15 часов. В итоге их подобрал танкер с российским экипажем.
На борту танкера моряки чувствовали себя комфортно. Капитан рассказал, что первым делом они позвонили домой, так как многие родственники до этого не знали о случившемся.
Зеленский поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуации и оформлении документов, отметив, что поддержку ощущали и через заявления президента России, МИД и Минтранса. Это, по его словам, добавляло уверенности и помогло экипажу сохранить спокойствие и настроение.
Напомним, что 4 марта в Средиземном море танкер «Арктик Метагаз» подвергся атаке беспилотных катеров ВСУ, в результате чего на судне произошло возгорание. Об этом сообщили официальные источники. Представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала нападение как тяжкое преступление и квалифицировала его как акт терроризма. На борту находились 30 моряков, все они были эвакуированы благодаря скоординированной работе мальтийских и российских спасательных служб.
