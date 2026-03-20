В Нижегородской области не будут изымать домашний скот из-за пастереллёза

В селе Калиновка Пильнинского муниципального округа Нижегородской области не будут изымать у фермеров домашний скот, несмотря на действующий карантин по пастереллёзу. Об этом сообщили журналистам в региональном комитете ветеринарии.

На данный момент в Калиновке умерло две коровы в одном из личных фермерских хозяйств, причиной стал именно пастереллёз. Сейчас специалисты проводят дезинфекцию места, где содержался скот, а также осуществляется вакцинация других особей. Ветеринары внимательно следят за возможным появлением других очагов инфекции. Пастереллёз характеризуется высокой заразностью среди животных и чреват тяжёлыми последствиями, но редко передаётся людям.

«Приказом комитета на личное подсобное хозяйство наложен карантин, проводится дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений, где содержались животные, вакцинация восприимчивых животных, инициированы дополнительные лабораторные исследования, ежедневный клинический осмотр. Изъятие животных не планируется», — сообщили в ведомстве.