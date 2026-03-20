20 марта, 18:46

В Нижегородской области не будут изымать домашний скот из-за пастереллёза

Обложка © freepik / senivpetro

В селе Калиновка Пильнинского муниципального округа Нижегородской области не будут изымать у фермеров домашний скот, несмотря на действующий карантин по пастереллёзу. Об этом сообщили журналистам в региональном комитете ветеринарии.

На данный момент в Калиновке умерло две коровы в одном из личных фермерских хозяйств, причиной стал именно пастереллёз. Сейчас специалисты проводят дезинфекцию места, где содержался скот, а также осуществляется вакцинация других особей. Ветеринары внимательно следят за возможным появлением других очагов инфекции. Пастереллёз характеризуется высокой заразностью среди животных и чреват тяжёлыми последствиями, но редко передаётся людям.

«Приказом комитета на личное подсобное хозяйство наложен карантин, проводится дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений, где содержались животные, вакцинация восприимчивых животных, инициированы дополнительные лабораторные исследования, ежедневный клинический осмотр. Изъятие животных не планируется», сообщили в ведомстве.

В Петербурге из пробирки родился телёнок Протос с идеальными генами

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Новосибирской области изымают и уничтожают домашний скот из-за вспышек пастереллёза и бешенства. Меры направлены на локализацию очагов инфекции. Жителям обещают компенсацию за изъятых животных, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Уничтожается всё восприимчивое поголовье при риске распространения болезни. Аналогичные ситуации происходят в Пензенской области, Алтайском крае. Однако фермеры возмущены и говорят, что забой скота идёт незаконно. Следственный комитет начал проверку возможных нарушений со стороны сотрудников Минсельхоза.

BannerImage
Татьяна Миссуми
