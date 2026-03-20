Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 19:17

«Стоил целого мира»: Примаков рассказал, как Чак Норрис собирал полные залы в 90-е

Глава Россотрудничества вспомнил ажиотаж вокруг фильмов Чака Норриса

Чак Норрис. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chucknorris

Глава Россотрудничества Евгений Примаков поделился воспоминаниями о колоссальном ажиотаже, который вызывали фильмы американского актёра Чака Норриса в российских видеосалонах. Пост появился в его телеграм-канале.

Он описал атмосферу тех лет на примере видеосалона на турбазе под Рязанью. По его словам, небольшая комната была битком: там собирались и дети, и взрослые.

«Телевизор «Рекорд», видеомагнитофон, кассета и картинка с зерном и полосами. Пятьдесят копеек на входе, Чак на экране. Широкоплечий. Спокойный, как скала. <…> Герой менял имена, суть оставалась одна: он никогда не сдаётся, никогда не суетится и всегда побеждает — один против всех», написал Примаков.

Примаков отметил, что имя актёра со временем стало нарицательным, войдя в народный фольклор. Особое место в воспоминаниях главы ведомства занял сериал «Крутой Уокер», который показывали по телевизору в 1990-е. Просмотр этой ленты превратился для многих в своеобразный семейный ритуал.

Он с восхищением подчеркнул, что артист до последних дней сохранял верность активному образу жизни и ушёл «в движении», находясь в кругу родных на Гавайях. Завершая обращение, Примаков поблагодарил Чака Норриса за детство, добавив, что те «пятьдесят копеек стоили целого мира».

Напомним, Чак Норрис скончался 20 марта в возрасте 86 лет. Легендарный актёр провёл последние дни на Гавайях, где продолжал тренироваться и поддерживать связь с близкими. Незадолго до произошедшего он общался по телефону с другом, находился в приподнятом настроении. Однако внезапно состояние артиста ухудшилось — ему потребовалась экстренная медицинская помощь, и он был срочно госпитализирован. Кинообзорщик Badсomedian в беседе с Life.ru вспомнил самую известную в России роль легенды боевиков.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • чакноррис
  • Евгений Примаков
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar