«Стоил целого мира»: Примаков рассказал, как Чак Норрис собирал полные залы в 90-е

Глава Россотрудничества Евгений Примаков поделился воспоминаниями о колоссальном ажиотаже, который вызывали фильмы американского актёра Чака Норриса в российских видеосалонах. Пост появился в его телеграм-канале.

Он описал атмосферу тех лет на примере видеосалона на турбазе под Рязанью. По его словам, небольшая комната была битком: там собирались и дети, и взрослые.

«Телевизор «Рекорд», видеомагнитофон, кассета и картинка с зерном и полосами. Пятьдесят копеек на входе, Чак на экране. Широкоплечий. Спокойный, как скала. <…> Герой менял имена, суть оставалась одна: он никогда не сдаётся, никогда не суетится и всегда побеждает — один против всех», — написал Примаков.

Примаков отметил, что имя актёра со временем стало нарицательным, войдя в народный фольклор. Особое место в воспоминаниях главы ведомства занял сериал «Крутой Уокер», который показывали по телевизору в 1990-е. Просмотр этой ленты превратился для многих в своеобразный семейный ритуал.

Он с восхищением подчеркнул, что артист до последних дней сохранял верность активному образу жизни и ушёл «в движении», находясь в кругу родных на Гавайях. Завершая обращение, Примаков поблагодарил Чака Норриса за детство, добавив, что те «пятьдесят копеек стоили целого мира».

Напомним, Чак Норрис скончался 20 марта в возрасте 86 лет. Легендарный актёр провёл последние дни на Гавайях, где продолжал тренироваться и поддерживать связь с близкими. Незадолго до произошедшего он общался по телефону с другом, находился в приподнятом настроении. Однако внезапно состояние артиста ухудшилось — ему потребовалась экстренная медицинская помощь, и он был срочно госпитализирован. Кинообзорщик Badсomedian в беседе с Life.ru вспомнил самую известную в России роль легенды боевиков.