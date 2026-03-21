Россиянин проиграл миллион рублей, поставив на ничью в матче Кубка России

Клиент букмекерской компании проиграл 1 миллион рублей, поставив деньги на ничью в матче между московскими «Спартаком» и «Динамо» на полуфинале РПЛ Кубка России. Мужчина надеялся выиграть 4 миллиона, но игра сложилась не в его пользу. Об этом сообщает портал «Рейтинг Букмекеров».

«Предпосылки для такого пари были. Команда Ролана Гусева в первой игре уверенно победила со счётом 5:2, поэтому в ответной встрече должна была действовать от обороны. Так и произошло. Первый тайм — гости благополучно засушили красно-белых и ушли на перерыв со счётом 0:0», — сказано в тексте.

Однако второй тайм принёс неприятный сюрприз россиянину. Единственный гол на 57‑й минуте забил форвард «Спартака» Кристофер Ву. Команда выиграла встречу с «Динамо» со счётом 1:0, лишив тем самым баснословного выигрыша клиента букмекерской фирмы.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча РПЛ, также ему придётся выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Наказание последовало после потасовки в конце встречи команды с ЦСКА.