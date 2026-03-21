При атаке БПЛА на штаб разведки в Багдаде погиб офицер
В результате атаки беспилотника на штаб-квартиру иракской разведывательной службы в Багдаде погиб офицер. Об этом сообщило агентство INA со ссылкой на заявление спецслужбы. Ведомство квалифицировало произошедшее как нападение, совершённое преступными группировками.
«В результате нападения, совершённого преступными группировками, погиб офицер», — говорится в заявлении.
В иракской разведке пообещали, что причастные к террористическому акту будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.
Напомним, в Багдаде произошла атака беспилотника, целью которого стал штаб иракской разведывательной службы в престижном районе Мансур на западе столицы.Также сообщалось, что расчёты ПВО Ирака не смогли сбить беспилотник, атаковавший посольство США в центре Багдада. Премьер-министр Мухаммед Шиа Ас-Судани распорядился преследовать виновных, а в военном ведомстве произошедшее квалифицировали как террористическую атаку, угрожающую безопасности и стабильности страны.
