При атаке БПЛА на штаб разведки в Багдаде погиб офицер

В результате атаки беспилотника на штаб-квартиру иракской разведывательной службы в Багдаде погиб офицер. Об этом сообщило агентство INA со ссылкой на заявление спецслужбы. Ведомство квалифицировало произошедшее как нападение, совершённое преступными группировками.

«В результате нападения, совершённого преступными группировками, погиб офицер», — говорится в заявлении.

В иракской разведке пообещали, что причастные к террористическому акту будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.