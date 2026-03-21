Израиль начал 71-ю волну атак по Израилю и базам США на Ближнем Востоке
Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance
Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал очередную, 71-ю волну ответных ударов по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Заявление ведомства приводит издание Mehr.
В КСИР уточнили, что нападению подвергнутся как сам Тель-Авив, так и ряд американских объектов, среди которых базы США Али ас-Салем в Кувейте и Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Кроме того, командование иранской армии пригрозило лагерю «Виктория» в Ираке.
Ранее США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Атака была совершена утром 21 марта. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики оперативно провели замеры и не выявили распространения радиационного загрязнения. Иран также уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе. США и Израиль атаковали иранские земли 28 февраля, обвинив страну в распространении якобы ядерной угрозы. Тегеран приступил к ответному огню, хотя Вашингтон уже заявлял, что «разгромил» ракетный потенциал противника. На деле Иран продолжает давать отпор агрессорам.
