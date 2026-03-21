Семь детей погибли в результате удара по жилому дому в Иране
В восточной части Тегерана под обстрел попал жилой дом. По данным иранского агентства Mehr, жертвами стали семеро детей.
Среди погибших — младенец в возрасте десяти дней. Подробности о том, кто именно нанёс удар и были ли другие пострадавшие, пока не сообщаются.
А 28 февраля, в день начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, авиаудар пришёлся по начальной школе для девочек в городе Минабе. По разным оценкам, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей. В ООН не стали оценивать последствия удара, а президент Штатов Дональд Трамп и вовсе заявил, что ракету запустила иранская армия.
