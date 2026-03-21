На всей территории Липецкой области объявлена угроза атаки дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink
На всей территории Липецкой области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал глава региона.
Губернатор также призвал жителей области сохранять спокойствие и внимательно следить за официальной информацией.
Напомним, что сегодня российские силы ПВО утром и днём уничтожили 54 украинских беспилотника над девятью регионами нашей страны.
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки системы противовоздушной обороны в России сбили 668 украинских беспилотников и 9 управляемых авиабомб. Известно, что в Уфе во время очередной атаки ВСУ по многоквартирному дому пострадали два человека.
