На всей территории Липецкой области объявлена угроза атаки дронов

На всей территории Липецкой области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал глава региона.

Губернатор также призвал жителей области сохранять спокойствие и внимательно следить за официальной информацией.

Напомним, что сегодня российские силы ПВО утром и днём уничтожили 54 украинских беспилотника над девятью регионами нашей страны.