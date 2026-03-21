Маск предложил из своего кармана платить зарплаты сотрудникам TSA по 50 тыс.

Илон Маск предложил из личных средств оплатить зарплату сотрудникам TSA (Администрация транспортной безопасности США) из-за приостановки финансирования ведомства. Об этом предприниматель написал на своей странице в X.

По словам Маска, он готов помочь работникам, чья жизнь осложнена финансовым кризисом. TSA, созданное после терактов 2001 года для обеспечения безопасности аэропортов, входит в состав Министерства внутренней безопасности, которое с середины февраля не финансируется.

Как пишет The Sun, около 50 тысяч сотрудников управления остались без зарплаты. Средний годовой доход сотрудника TSA составляет около 55 тысяч долларов.

Напомним, что связано это с шатдауном в США. В феврале страна вновь оказалась на грани приостановки работы федерального правительства, из-за чего возник риск прекращения работы Службы транспортной безопасности. Это тревожно особенно сейчас, когда в Штатах предрекают крупные теракты по типу печально известного 9/11.