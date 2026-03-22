Тегеран решил отвечать на нападения более мощными атаками

Иран изменил свою тактику в отношении действий противника. Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя вооружённых сил страны, теперь Тегеран выходит за рамки принципа «око за око» и на каждое нападение будет отвечать более масштабной атакой.

По словам военного, если противник нанесёт удар по одному объекту инфраструктуры, Иран поразит несколько. Если под удар попадёт нефтеперерабатывающий завод, ответом станут удары по нескольким подобным предприятиям. Кроме того, в Тегеране подчеркнули, что ответ будет внезапным и нацеленным на подрыв интересов противника в регионе.