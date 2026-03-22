22 марта, 02:02

Тегеран решил отвечать на нападения более мощными атаками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Иран изменил свою тактику в отношении действий противника. Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя вооружённых сил страны, теперь Тегеран выходит за рамки принципа «око за око» и на каждое нападение будет отвечать более масштабной атакой.

По словам военного, если противник нанесёт удар по одному объекту инфраструктуры, Иран поразит несколько. Если под удар попадёт нефтеперерабатывающий завод, ответом станут удары по нескольким подобным предприятиям. Кроме того, в Тегеране подчеркнули, что ответ будет внезапным и нацеленным на подрыв интересов противника в регионе.

Axios: Команда Трампа начала обсуждать мирные переговоры с Ираном

Ранее иранские вооружённые силы нанесли ракетный удар по израильскому объекту в Димоне. Это ответная мера на атаку Израиля по ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики сразу провели замеры. Они не обнаружили распространения радиационного загрязнения. После этого Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе по ядерному объекту.

BannerImage
Артём Гапоненко
