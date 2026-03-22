Экспедиция сквозь тайгу добралась до известной отшельницы Агафьи Лыковой

Российские путешественники на лыжах прошли по дикой тайге, преодолевая ледяные реки, мороз до минус тридцати и полное отсутствие троп, чтобы добраться до самой известной отшельницы страны — Агафьи Лыковой, рассказал участник экспедиции, кемеровский инструктор по выживанию Олег Тайга. По его словам, экспедиция заняла вдвое больше времени, чем планировалось, а часть пути участники шли на пределе сил.

«Мне сказали: за 20 лет никто зимой туда не ходил, мы сами не можем пройти», — отметил собеседник 360.ru.

Поездку заранее согласовали с заповедником и духовным наставником отшельницы. Экспедицию оформили как волонтёрскую — с обязательством помочь на месте: доставить лекарства, заготовить дрова. Команду собрали за две недели до старта, в итоге в поход отправились трое. К маршруту готовились тщательно: изучали старые топографические карты, спутниковые снимки, рассчитывали питание, максимально облегчая еду. После заброски на снегоходах путь продолжился на лыжах.

Уже в первые дни стало ясно, что идти придётся почти вслепую: постоянные броды, открытая вода и бурелом заставляли менять маршрут на ходу, иногда приходилось снимать обувь и переходить ледяные реки. Из-за сложности рельефа часть снаряжения пришлось оставить. До заимки добрались только через четырнадцать дней вместо запланированных семи. Агафья встретила гостей доброжелательно, угостила напитком из моркови и бадана и пригласила в дом, подчеркнул путешественник.

Напомним, Агафья Лыкова более 30 лет живёт одна в глухой тайге в Хакасии. Она последняя из рода Лыковых. Её отец перевёз старообрядческую семью подальше от цивилизации ещё в 30-е годы прошлого века. После смерти всех родственников отшельница вынуждена одна справляться с природными катаклизмами и бытовыми трудностями. Глава Русской старообрядческой православной церкви, митрополит Корнилий считает её примером святости.