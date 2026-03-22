Дерматолог Галлямова порекомендовала маски и бальзамы для ухода за волосами дома

Женщинам, которые предпочитает ходить в холодную погоду без головных уборов и замечает, что волосы становятся тусклыми, тонкими, ломкими и выпадают, можно оказать помощь в домашних условиях, уверена врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова. Для этого, по её словам, нужно использовать маски и бальзамы.

Кроме того, обязательная термозащита при использовании высоких температур для укладки. Если хочется усилить ежедневный уход, средства можно наносить под термошапочку — электрическую или утеплённую. Такие процедуры следует проводить не более тридцати минут, после чего бальзам нужно смыть. А ещё можно использовать увлажняющие спреи, в том числе с гиалуроновой кислотой.

«Опять-таки, если вы хотите усилить эффект от спрея, то можно его использовать совместно с маслом. То есть нанести масло, нанести спрей, это тоже как будет спа-процедура, которую тоже можно использовать под термошапочку», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.

