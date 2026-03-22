Ещё один американский истребитель стал добычей ПВО Ирана

Иранские военные заявили о перехвате истребителя F-15 в районе южного побережья страны. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление армии.

«Несколько часов назад истребитель F-15 противника был перехвачен у южного побережья страны в районе острова Ормуз, после чего по нему был нанесён удар при помощи ракеты «земля — воздух» комплекса противовоздушной обороны армии Ирана», — говорится в сообщении. Судьба самолёта выясняется.