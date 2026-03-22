Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 10:51

Ещё один американский истребитель стал добычей ПВО Ирана

Армия Ирана заявила о перехвате истребителя F-15 у побережья страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography

Иранские военные заявили о перехвате истребителя F-15 в районе южного побережья страны. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление армии.

«Несколько часов назад истребитель F-15 противника был перехвачен у южного побережья страны в районе острова Ормуз, после чего по нему был нанесён удар при помощи ракеты «земля — воздух» комплекса противовоздушной обороны армии Ирана», говорится в сообщении. Судьба самолёта выясняется.

Иран продлил закрытие воздушного пространства ещё на неделю
За последние несколько дней авиация американо-израильской коалиции понесла значительные потери. Так, в ночь на 21 марта иранская армия сбила истребитель F-16 ВВС Израиля. А 19 марта соообщалось об поражении самолёта F-35 с помощью новейшей системы ПВО ВС Ирана.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar