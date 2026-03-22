22 марта, 11:08

В Петербурге выкармливают вандеру, которого, как японского Панча, бросила мать

В Ленинградском зоопарке спасли детёныша вандеру, которого бросила мать. Обложка © Telegram/ Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке случилась история, напоминающая судьбу знаменитого макака Панча из Японии. Три месяца назад у молодой пары вандеру — самки Шарлотты и самца Дамана — родилась малышка, однако мать отказалась заботиться о потомстве, рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Роды у самки Шарлотты, для которой это был первый опыт материнства, прошли 22 декабря 2025 года без осложнений. Малышка сразу начала цепляться за мать и питаться её молоком. Однако уже на третий день детеныш оказался на бабушке.

Кроме того, родная мать занимает низшее положение в иерархии группы. В таких условиях молодая самка не всегда может полноценно ухаживать за детёнышем, поскольку более взрослые особи нередко вмешиваются в её жизнь.

Первое время после родов Шарлотта держалась отдельно от группы. Её мать и сестра проявляли интерес к новорождённой, но не больше. Киперы ждали три дня, надеясь, что самка заберёт детеныша и начнёт кормить, однако этого не произошло. Тогда сотрудники приняли решение забрать кроху на искусственное выкармливание.

О дальнейшей судьбе маленькой вандеру в зоопарке обещают рассказывать позднее. Сейчас главное — что малышка выжила благодаря своевременному вмешательству человека.

IKEA наварилась на продаже «обезьяних игрушек» после видео с сиротой Панчем из Японии

Напомним, детёныш макаки по кличке Панч прославился в соцсетях в феврале 2026 года после того, как распространилось видео, на котором его возит по земле взрослая макака, а напуганный малыш бежит за утешением к плюшевому орангутану, заменившему бросившую его мать. Сотрудники зоопарка объяснили, что это нормальный процесс интеграции в стаю. Теперь смотрители готовятся отнять у Панча любимую игрушку, так как он выпущен в общий вольер, и, по их мнению, игрушка больше не понадобится.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
