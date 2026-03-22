Лишь треть россиян работают по специальности, полученной во время учёбы

Лишь треть россиян работают сейчас по той профессии, которую получили во время учёбы, показал опрос, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru». По данным издания, 35% опрошенных трудятся по полученной специальности, 29% раньше работали по своему профилю, но со временем перешли в другие сферы, а 16% всегда занимались деятельностью, вообще не связанной с их образованием.

Чаще всего по своей специализации работают в строительстве (54%) и образовании (48%), тогда как работники ретейла и торговли чаще других (42%) уходили в другую сферу. Сотрудники IT и телекома чаще остальных учились на другом направлении (25%). Треть опрошенных сталкиваются с тем, что им трудно найти нормальную работу по специальности, 26% считают главной преградой низкую зарплату, у 23% реальная работа оказалась не такой, как они ожидали, а 20% решили уйти в более перспективную сферу.

Ещё 13% респондентов отметили, что не видят понятных возможностей для карьерного роста, 12% признались, что устали или выгорели от своей профессии, а 11% перестало нравиться само занятие. По 9% набрали такие причины, как невозможность работать удалённо по специальности и выбор профессии под давлением родителей. У 5% опрошенных любимое хобби со временем превратилось в работу, а 2% захотели открыть своё дело.

