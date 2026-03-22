Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 14:29

Пропавший в Красноярском крае экс-спецназовец мог стать жертвой медведя

Медведь в лесу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArCaLu

В районе поисков 55-летнего Виктора Потаенкова, пропавшего в Красноярском крае, заметили медведя. Об этом сообщает SHOT.

Хищника засняли с помощью дрона в районе скалы Китайская стенка. Местные жители рассказали, что в этих местах косолапые уже вышли из спячки. Не исключено, что «хозяин тайги» мог заприметить пропавшего экс-спецназовца.

Волонтёры перестали искать экс-спецназовца, пропавшего по сценарию Усольцевых

Напомним, 55-летний экс-спецназовец Виктор Потаенков ушёл в лес в Красноярском крае 9 марта, с тех пор связи с ним нет. Обстоятельства его исчезновения перекликаются с историей семьи Усольцевых, которая пропала 28 сентября 2025 года неподалёку от посёлка Кутурчин: тогда при поисках беспилотники с тепловизорами фиксировали необычные светящиеся точки, координаты которых передали для последующего обследования.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
