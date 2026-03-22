Пропавший в Красноярском крае экс-спецназовец мог стать жертвой медведя
Медведь в лесу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArCaLu
В районе поисков 55-летнего Виктора Потаенкова, пропавшего в Красноярском крае, заметили медведя. Об этом сообщает SHOT.
Хищника засняли с помощью дрона в районе скалы Китайская стенка. Местные жители рассказали, что в этих местах косолапые уже вышли из спячки. Не исключено, что «хозяин тайги» мог заприметить пропавшего экс-спецназовца.
Напомним, 55-летний экс-спецназовец Виктор Потаенков ушёл в лес в Красноярском крае 9 марта, с тех пор связи с ним нет. Обстоятельства его исчезновения перекликаются с историей семьи Усольцевых, которая пропала 28 сентября 2025 года неподалёку от посёлка Кутурчин: тогда при поисках беспилотники с тепловизорами фиксировали необычные светящиеся точки, координаты которых передали для последующего обследования.
