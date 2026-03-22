Пропавший в Красноярском крае экс-спецназовец мог стать жертвой медведя

В районе поисков 55-летнего Виктора Потаенкова, пропавшего в Красноярском крае, заметили медведя. Об этом сообщает SHOT .

Хищника засняли с помощью дрона в районе скалы Китайская стенка. Местные жители рассказали, что в этих местах косолапые уже вышли из спячки. Не исключено, что «хозяин тайги» мог заприметить пропавшего экс-спецназовца.