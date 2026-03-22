22 марта, 15:02

Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае удара США по электростанциям

Иран пригрозил полностью закрыть Ормузский пролив и атаковать энергообъекты Израиля в случае удара США по своим электростанциям. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», слова которого приводит агентство Tasnim.

«Однако в случае реализации угроз США в отношении электростанций Ирана немедленно будут приняты следующие карательные меры», — сказал иранский представитель.

По его словам, в ответ на возможную атаку американцев Ормузский пролив будет полностью перекрыт до восстановления разрушенных иранских электростанций. Кроме того, ударам подвергнутся энергетическая и IT- инфраструктура Израиля

Война Ирана и США: Тегеран ударил ракетами дальнего радиуса по Димоне и Диего-Гарсии, хуситы блокируют Красное море, США сняли санкции, 22 марта
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана разблокировать Ормузский пролив, пригрозив ударами по электростанциям. В ответ в Тегеране заявили, что там могут спокойно проходить корабли всех государств, кроме Штатов, Израиля и их союзников. Вместе с тем КСИР готов начать атаковать объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону, если Белый дом всё-таки повысит ставки.

