Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае удара США по электростанциям
Ормузский пролив из космоса.
Иран пригрозил полностью закрыть Ормузский пролив и атаковать энергообъекты Израиля в случае удара США по своим электростанциям. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», слова которого приводит агентство Tasnim.
«Однако в случае реализации угроз США в отношении электростанций Ирана немедленно будут приняты следующие карательные меры», — сказал иранский представитель.
По его словам, в ответ на возможную атаку американцев Ормузский пролив будет полностью перекрыт до восстановления разрушенных иранских электростанций. Кроме того, ударам подвергнутся энергетическая и IT- инфраструктура Израиля
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана разблокировать Ормузский пролив, пригрозив ударами по электростанциям. В ответ в Тегеране заявили, что там могут спокойно проходить корабли всех государств, кроме Штатов, Израиля и их союзников. Вместе с тем КСИР готов начать атаковать объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону, если Белый дом всё-таки повысит ставки.
