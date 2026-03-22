Аракчи потребовал от США и Израиля возмещения ущерба от атак на ядерные объекты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал недавние удары США и Израиля по иранским ядерным объектам нарушением международного права. Свою позицию он изложил в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Атаки на мирные ядерные объекты Ирана в Натанзе и вблизи электростанции в Бушере являются нарушением Устава ООН, Статута Международного агентства по атомной энергии и норм международного права», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что удары по ядерной инфраструктуре могут привести к масштабному выбросу радиоактивных материалов и повлечь опасные последствия для людей и окружающей среды. Аракчи потребовал от Вашингтона и Тель-Авива немедленно прекратить атаки и выплатить полную компенсацию за причинённый ущерб.