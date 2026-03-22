

22 марта, 18:33

Аракчи потребовал от США и Израиля возмещения ущерба от атак на ядерные объекты

Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал недавние удары США и Израиля по иранским ядерным объектам нарушением международного права. Свою позицию он изложил в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Атаки на мирные ядерные объекты Ирана в Натанзе и вблизи электростанции в Бушере являются нарушением Устава ООН, Статута Международного агентства по атомной энергии и норм международного права», указал глава внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что удары по ядерной инфраструктуре могут привести к масштабному выбросу радиоактивных материалов и повлечь опасные последствия для людей и окружающей среды. Аракчи потребовал от Вашингтона и Тель-Авива немедленно прекратить атаки и выплатить полную компенсацию за причинённый ущерб.

Иран перешёл от обороны к наступлению в войне с США и Израилем
Иран перешёл от обороны к наступлению в войне с США и Израилем

Напомним, утром 21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, о чём Тегеран оперативно проинформировал Международное агентство по атомной энергии. Специалисты исламской республики провели необходимые замеры и пока не зафиксировали распространения радиационного загрязнения. Глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац, в свою очередь, предупредил, что в ближайшие дни интенсивность совместных с Америкой атак на иранскую инфраструктуру значительно возрастёт.

Юрий Лысенко
