Артист цирка Евгений Чернов задержан после смертельного пожара в Москве

Известный цирковой артист Евгений Чернов стал фигурантом уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после трагедии, произошедшей в жилом доме на Николоямской улице, пишет SHOT.

По предварительным данным, эпицентром возгорания оказалась квартира гимнаста, расположенная на втором этаже. Огонь стремительно распространялся вверх по зданию, охватив жилые помещения.

Специалисты установили предварительную причину происшествия — непотушенная сигарета. Сам владелец жилплощади сумел вовремя эвакуироваться, однако избежать жертв не удалось.

В результате инцидента погибли три человека. Скончавшиеся проживали в квартирах, которые находились на несколько этажей выше очага возгорания.

В отношении задержанного уже начато разбирательство. Согласно действующему законодательству, артисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.