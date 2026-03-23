Пенсионер в Германии подал иск против фигуранта дела о «Севпотоках» Кузнецова

В Германии пенсионер подал иск против украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к теракту на газопроводах «Северный поток», из-за роста цен на газ. Истец требует от Кузнецова 3 тысячи евро, утверждая, что тарифы выросли на 112 евро в месяц, сообщил адвокат подозреваемого Николай Катеринчук.

«Появился экзотический иск от одного пенсионера, который жалуется на Сергея. Истец говорит, что из-за действий Кузнецова тарифы на газ выросли на 112 евро в месяц. Он требует от Сергея уплатить 3 тысячи евро», — цитирует Катеринчук украинское издание «Бабель».

По его словам, Кузнецов ранее подозревался по трём статьям немецкого уголовного кодекса, включая саботаж и взрыв, сейчас остаются статьи о совершении взрыва и разрушении объектов. Также добавлена квалификация по статье о нарушении работы предприятий публичного обеспечения, так как газопроводы были выведены из строя.

Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в Италии и передан в Германию для следствия.

Напомним, что взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли осенью 2022 года. Сумма ущерба и стоимость восстановления оцениваются в 633 млн евро. Москва не раз подчёркивала, что к организации подрыва причастны спецслужбы США, а ЕС прекрасно известны реальные обстоятельства теракта. Однако Верховный суд ФРГ заявил, что диверсию могли организовать по заказу Украины. Москва не согласна с данными утверждениями, поскольку в операции участвовали не только украинцы. Но российскую сторону к расследованию подрывов не допустили.